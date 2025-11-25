Manchester City vs. Bayer Leverkusen EN VIVO🔴: siga el minuto a minuto del partido de Champions

El Manchester City recibe este martes 25 de noviembre, al equipo de Bayer Leverkusen en el Etihad Stadium, donde buscará mantener el invicto en la competición europea y escalar a los puestos de arriba.

Los Citiziens se posicionan en la cuarta posición de la tabla con 10 puntos, mientras que el Leverkusen, con mayor necesidad, se ubica en la posición 21 con 5 unidades.

Sin embargo, el equipo de Pep Guardiola viene de una derrota ante el Newcastle United por Premier League, mientras que los alemanes obtuvieron una victoria 3-1 frente al Wolfsburg en condición de visitante.

Siga el minuto a minuto del partido aquí: