Mario Yepes regresa a las canchas para despedirse del fútbol: jugará partido con figuras de Colombia

Mario Yepes vuelve a jugar para despedirse del fútbol en Cali junto a varias figuras de la selección

El 20 de diciembre de 2025, Mario Alberto Yepes, exjugador de la Selección Colombia, hará su despedida en el estadio Pascual Guerrero de Cali, dónde reunirá a muchas de las figuras del fútbol que estuvieron en su carrera.

En Mujeres W, Yepes amplió los detalles del evento y la importancia que tuvo el deporte, su liderazgo, la disciplina y el rol de la mentalidad en el fútbol, detalló aquel partido con Chile dónde ya tenía una amarilla y decidió hacerse sustituir para no ser expulsado, o aquella noche del 2001 dónde junto a Iván Ramiro Cordóba se llevaron la Copa América al hotel.

En la conversación contó una conmovedora anécdota, que fue cuando, minutos antes de un partido, se enteró que su esposa estaba en trabajo de parto, momento en el que de inmediato se retiró del calentamiento, salió del estadio y logró llegar al nacimiento de su hija.

También habló acerca de sus aprendizajes que tuvo en etapa como capitán de la selección, que se resumen en 2 frases “El respeto no se exige, se gana”, esta siendo una idea que lo guio en una gran parte de su carrera, siendo tanto jugador como director técnico.

Escuche la entrevista aquí:

Play/Pause Mario Yepes vuelve a jugar para despedirse del fútbol en Cali junto a varias figuras de la selección 33:14 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: