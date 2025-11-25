MinDefensa no entregó a Contraloría toda la información de aviones Gripen por “reserva de seguridad”

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, afirmó que el Ministerio de Defensa no le entregó toda la información que el ente de control le solicitó sobre el contrato que hizo para adquirir 17 aviones suecos Gripen por cerca de $16,5 billones.

“Recibí una respuesta por parte del Ministerio de Defensa; en dicha respuesta no se allega la información bajo las circunstancias de que muchas de las circunstancias que ahí iban a ser expuestas son objeto de reserva por temas de seguridad nacional”, afirmó Rodríguez.

Ante esto, señaló que le envió nuevamente una carta al Ministro de Defensa convocándolo a una reunión el próximo 4 de diciembre en las instalaciones de la Contraloría General.

“Le he relacionado con número de cédula los funcionarios de la Contraloría General de la República que tendrían acceso a dicha información”, aseveró el funcionario al entregar detalles.

Con base a la información recibida, la Contraloría determinará qué acción podrá seguir al respecto.