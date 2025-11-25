Montería

“Necesitamos que el Gobierno diga cómo nos va a ayudar”: gobernador de Córdoba por erosión costera

Las comunidades de Puerto Rey bloquearon por más de 24 horas la vía que conecta a Córdoba con el Urabá antioqueño para exigir soluciones de fondo.

“Ha faltado voluntad de los Gobiernos centrales para solucionar”: gobernador de Córdoba por erosión costera. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara presidió la segunda mesa de concertación con las comunidades del corregimiento de Puerto Rey y las veredas Minuto de Dios y Galilea, en el municipio de Los Córdobas, donde la erosión costera amenaza a todo un pueblo y la ruta nacional que conecta con el Urabá antioqueño.

En el encuentro participaron el alcalde de Los Córdobas, Juan Carlos Yances, delegados de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la comunidad, teniendo en cuenta el reciente bloqueo en la vía nacional que comunica con Arboletes, Antioquia.

El mandatario advirtió que la erosión costera afecta toda la franja litoral cordobesa. En ese sentido, insistió en que “necesitamos que el Gobierno nos diga cómo nos va a ayudar. No podemos tener una concesión que sigue cobrando peajes, pero no le responde al departamento”.

Asimismo, dijo que es necesario “obtener claridad oficial sobre el plan de mantenimiento e inversiones en corredores viales no concesionados; definir un plan de acción con responsabilidades y un cronograma concreto para cada institución nacional; asegurar compromisos verificables para la intervención oportuna de los tramos en estado crítico; y definir acciones urgentes frente a la situación de erosión costera. En caso de no obtener respuesta del Gobierno central, la Gobernación realizará un convenio con la Alcaldía de Los Córdobas para financiar estudios y avanzar en obras urgentes de protección costera, previa autorización de la ANI”.

El gobernador también dijo que se opondrá al desvío que se ha planteado entre Los Córdobas y Arboletes. “Mientras sea gobernador, no permitiré que desvíen la vía. Nuestro deber es proteger a las familias y garantizar que el mar no siga destruyendo sus viviendas”.

Para el próximo 26 de noviembre se anunció una nueva mesa de trabajo en la que se conocerán conclusiones frente a la crisis.

