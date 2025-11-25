Petro pidió activar Constituyente tras votación de la reforma pensional

El presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a la votación de la Reforma Pensional, que quedó en empate 4 a 4 y que quedó en manos de un conjuez, que decidirá su futuro.

“Parte de la Corte Constitucional se mueve para hundir la reforma pensional, sería un gran insulto a la idea de construir un estado social de derecho”, aseguró.

Petro cuestionó la tesis de que se habrían incumplido los requisitos de forma durante su trámite en el legislativo y llamó a recolección de firmas para una constituyente.

“La instauración del comité para reunir las firmas suficientes para convocar la asamblea constituyente debe ponerse en práctica”, dijo.

El presidente Petro, también afirmó que hundir la reforma es llevar a la quiebra a los fondos privados de pensiones.