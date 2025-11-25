Procuraduría abre indagación por posible rastreo irregular de información de directivos de Ecopetrol

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar con el fin de determinar si se habría cometido irregularidades en la recopilación de información de directivos de Ecopetrol, e identificar a los presuntos responsables.

Lo anterior, luego de que se estableciera que desde la junta directiva de la petrolera se habría solicitado información financiera de directivos de Ecopetrol, así como de miembros de la USO, acudiendo a la UIAF.

El Ministerio Público indicó que revisará también si funcionarios de la UIAF entregaron dicha información “sin el cumplimiento de los requisitos y protocolos establecidos”.

“El órgano de control solicitó el listado de personas de Ecopetrol que tomaron la decisión de solicitar esos datos, copia del análisis entregado por la UIAF y los fundamentos jurídicos que en cada una de las dos entidades se tuvo para solicitar y entregar la información” explicó la Procuraduría.

El ente de control indicó que tras recopilar el material probatorio pertinente e identificar a los funcionarios implicados definirá si abre investigación disciplinaria.