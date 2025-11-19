Procuraduría solicitó suspender proceso de elección de rector de la Universidad de la Amazonía

La Procuraduría General de la Nación sugirió al Consejo Superior de la Universidad de la Amazonia suspender el proceso de elección del nuevo rector mientras responde a la información requerida por el ente de control por posibles inconsistencias.

“La solicitud se hace ante quejas allegadas al Ministerio Público en las que se pide que se revise el curso de la designación del rector para el periodo 2026-2028 por presuntas anomalías que habrían asumido miembros del Consejo Superior Universitario en sesión extraordinaria del 13 de noviembre de 2025 y sobre las que se elevó petición de investigación disciplinaria”, dice la Procuraduría.

Por tal razón, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública urgió información a la universidad sobre el listado oficial de aspirantes admitidos y no admitidos como también el acta correspondiente a la sesión extraordinaria.

“Dentro de la solicitud, el órgano de control pidió aclaraciones sobre cuáles de dichos aspirantes aportaron el documento correspondiente al programa de trabajo académico y de gestión administrativa dentro del límite máximo de diez (10) páginas, conforme lo exige el Acuerdo 054 de 2025. Asimismo, requirió los fundamentos fácticos y jurídicos tenidos en cuenta por el Consejo Superior Universitario para admitir aspirantes que no cumplieran con los requisitos exigidos”, concluye el comunicado.

