“Quien ose poner un pie sobre Venezuela será aniquilado”: Diosdado Cabello

Diosdado CabelloEFE/ Prensa del Ministerio de Interior, Justicia y Paz / Prensa del Ministerio de Interior Justicia y Paz ( EFE )

Durante una marcha convocada por el oficialismo en Caracas este 25 de noviembre con motivo del Bicentenario de la espada del Perú, Diosdado Cabello arremetió contra el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a quien calificó de “imbécil” y “payaso”.

“Es muy difícil conseguir un secretario de Estado más imbécil que Marco Rubio en toda la historia”, dijo Cabello, asegurando que “las ínfulas de conquistador” de Rubio se iban a “estrellar”.

El llamado número dos del chavismo también lanzó una advertencia: “Quien ose poner un pie sobre Venezuela será aniquilado por nuestro pueblo. Es el término que quiero utilizar”, indicando que, “a la hora de defender lo nuestro, sepan que lo haremos con todos los instrumentos que tengamos”.

Para Cabello, el despliegue militar estadounidense busca “robarse los recursos de Venezuela”. También restó importancia al sobrevuelo de aviones militares este lunes cerca de territorio venezolano.

“Que sigan amenazando (…) el día que ellos intenten algo contra Venezuela van a saber la respuesta de un pueblo (…) eso no nos quita el sueño”, indicó.

Sobre la información que señala que se prepararía una llamada entre el presidente Trump y Maduro, Cabello indicó que eso “no depende de nosotros”.