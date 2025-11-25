Ciudades

Un muerto y cinco heridos dejó accidente de tránsito en el sur de Córdoba

Las autoridades de tránsito confirmaron que una persona fue detenida por el lamentable hecho.

Accidente de tránsito (Getty Images) - referencia.

Accidente de tránsito (Getty Images) - referencia. / KatarzynaBialasiewicz

Montería

El secretario de Tránsito de Córdoba, Reinaldo Martínez, confirmó que una persona murió y cinco más resultaron heridas en un grave accidente registrado en la vía La Apartada - Montelíbano. El desafortunado caso se presentó en horas de la mañana de este 24 de noviembre.

Siniestro múltiple en la vía La Apartada - Montelíbano, un carro arrolló a tres motociclistas con pasajeros, dejando un resultado de una persona fallecida y cinco heridos”, informó el funcionario.

Lea también en La W:

De acuerdo con lo establecido, el conductor del vehículo habría sido detenido. Las autoridades investigan si el hecho se originó por exceso de velocidad.

Según los reportes oficiales, más de 200 personas han muerto en vías del departamento de Córdoba en lo que va corrido del año 2025.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad