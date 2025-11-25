Un muerto y cinco heridos dejó accidente de tránsito en el sur de Córdoba

Montería

El secretario de Tránsito de Córdoba, Reinaldo Martínez, confirmó que una persona murió y cinco más resultaron heridas en un grave accidente registrado en la vía La Apartada - Montelíbano. El desafortunado caso se presentó en horas de la mañana de este 24 de noviembre.

“Siniestro múltiple en la vía La Apartada - Montelíbano, un carro arrolló a tres motociclistas con pasajeros, dejando un resultado de una persona fallecida y cinco heridos”, informó el funcionario.

Lea también en La W: Muertes en accidentes de tránsito se aumentaron en un 200% en Montería

De acuerdo con lo establecido, el conductor del vehículo habría sido detenido. Las autoridades investigan si el hecho se originó por exceso de velocidad.

Según los reportes oficiales, más de 200 personas han muerto en vías del departamento de Córdoba en lo que va corrido del año 2025.