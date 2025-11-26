A $ 15 mil millones ascienden las deudas de la Nueva EPS con el Hospital Infantil de Manizales

Manizales

A 15 mil millones de pesos ascienden las deudas de la Nueva Eps con el Hospital Infantil de Manizales, el gerente hizo un llamado desesperado a las directivas de dicha entidad para que cancelen cuanto antes estas deudas y así evitar en un futuro nuevamente un cierre de servicios que afectaría a la población más vulnerable del departamento.

Los diferentes gerentes de hospitales sobre las deudas y la ocupación de sus camas de cuidados intensivos, el Hospital Infantil de Manizales anunció que sus deudas superan los 15 mil millones de pesos y por supuesto eso hace que el funcionamiento del hospital esté en una situación crítica.

“La cartera pues asciende a algo más de 15.000 millones de pesos y obviamente es una cartera que afecta enormemente el buen funcionamiento de esta y de todas las instituciones que tienen estas carteras cada día más crecientes en nuestro sistema, pero pues seguimos haciendo el esfuerzo de atender a la población”, dijo Juan Carlos Gómez, gerente del Hospital Infantil.

Se recuerda que los usuarios de la Nueva EPS tienen restricción en la atención en el Hospital de Caldas.