Alfredo Saade sí será embajador en Brasil: ya recibió beneplácito del Gobierno de Lula

Desde el pasado 15 de agosto se estaba hablando de la posibilidad de que el exjefe de Despacho de la Presidencia, Alfredo Saade, fuera el próximo embajador de Colombia en Brasil.

No obstante, nada se había confirmado pues el Gobierno de Lula da Silva no había otorgado el beneplácito y Saade estaba considerando una posible aspiración a la Presidencia.

Pues, según conoció La W, Saade ya recibió el beneplácito del Gobierno brasileño y fue informado este miércoles. Con eso, sería prácticamente un hecho su llegada a esa embajada.

De hecho, el exjefe de Despacho, consultado por este medio, confirmó que aceptará el cargo y que el nombramiento se oficializará la próxima semana.