Capturan al responsable de la muerte de Natalia Santo Domingo, mujer trans asesinada en Cajicá. Foto: suministrada.

Bogotá

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que gracias a las investigaciones de la Fiscalía, en las últimas horas la Policía de la Sabana logró la captura del presunto responsable del homicidio de Natalia Santodomingo, una mujer trans que asesinada en su residencia el pasado 9 de enero en el municipio de Cajicá.

“Este avance es el resultado del trabajo coordinado entre el las autoridades judiciales y de Policía, que permite esclarecer los hechos que rodearon este crimen”, dijo Rey.

Según el gobernador, se trata de Carlos Hernando Castillo, de 30 años, residente en el municipio de Chía, quien “fue identificado como el homicida después de un trabajo intenso de investigación que incluyó el análisis de horas de cámaras de vigilancia y comunicaciones”.

Finalmente, el gobernador aseguró que, “en Cundinamarca no daremos cabida a la impunidad ni a la normalización de la violencia. A la familia y amigos de Natalia, reiteramos nuestra solidaridad”.

