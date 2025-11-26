Deportes

Final del Torneo BetPlay entre Cúcuta Deportivo y Real Cundinamarca: fechas y horas de los partidos

Conozca los horarios de los partidos que definen el Torneo BetPlay.

Escudos del Real Cundinamarca y del Cúcuta Deportivo. Fotos: X @RealCundi / @Cucutaoficial

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) publicó el cronograma en el que se jugarán los partidos de la final del Torneo BetPlay-II entre el Cúcuta Deportivo y el Real Cundinamarca.

En caso de ganar los dos partidos, 6 puntos, el equipo de la capital de Norte de Santander ascenderá directamente a la máxima división del FPC.

Ahora, si el Cúcuta empata en el marcador global y define la final en los penales, deberá jugar el repechaje ante Patriotas Boyacá para ascender a la A.

Final ida del Torneo BetPlay

  • Real Cartagena vs. Cúcuta Deportivo: jueves 27 de noviembre a las 8:30 de la noche.
  • Estadio Metropolitano de Techo
  • Para este partido, el juez central será Carlos Betancur (Valle del Cauca)

Final vuelta del Torneo BetPlay

  • Cúcuta Deportivo vs. Real Cartagena: martes 2 de diciembre a las 3:45 de la tarde.
  • Estadio General Santander

