Final del Torneo BetPlay entre Cúcuta Deportivo y Real Cundinamarca: fechas y horas de los partidos
Conozca los horarios de los partidos que definen el Torneo BetPlay.
La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) publicó el cronograma en el que se jugarán los partidos de la final del Torneo BetPlay-II entre el Cúcuta Deportivo y el Real Cundinamarca.
En caso de ganar los dos partidos, 6 puntos, el equipo de la capital de Norte de Santander ascenderá directamente a la máxima división del FPC.
Ahora, si el Cúcuta empata en el marcador global y define la final en los penales, deberá jugar el repechaje ante Patriotas Boyacá para ascender a la A.
Final ida del Torneo BetPlay
- Real Cartagena vs. Cúcuta Deportivo: jueves 27 de noviembre a las 8:30 de la noche.
- Estadio Metropolitano de Techo
- Para este partido, el juez central será Carlos Betancur (Valle del Cauca)
Final vuelta del Torneo BetPlay
- Cúcuta Deportivo vs. Real Cartagena: martes 2 de diciembre a las 3:45 de la tarde.
- Estadio General Santander