Final del Torneo BetPlay entre Cúcuta Deportivo y Real Cundinamarca: fechas y horas de los partidos

Escudos del Real Cundinamarca y del Cúcuta Deportivo. Fotos: X @RealCundi / @Cucutaoficial

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) publicó el cronograma en el que se jugarán los partidos de la final del Torneo BetPlay-II entre el Cúcuta Deportivo y el Real Cundinamarca.

En caso de ganar los dos partidos, 6 puntos, el equipo de la capital de Norte de Santander ascenderá directamente a la máxima división del FPC.

Ahora, si el Cúcuta empata en el marcador global y define la final en los penales, deberá jugar el repechaje ante Patriotas Boyacá para ascender a la A.

Final ida del Torneo BetPlay

Real Cartagena vs. Cúcuta Deportivo : jueves 27 de noviembre a las 8:30 de la noche.

: jueves 27 de noviembre a las 8:30 de la noche. Estadio Metropolitano de Techo

Para este partido, el juez central será Carlos Betancur (Valle del Cauca)

Final vuelta del Torneo BetPlay