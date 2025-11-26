Fiscalía reconoció que fiscal “omitió” investigar presuntos nexos entre disidencias, DNI y Ejército

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, reconoció que la fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de Medellín “omitió” investigar los graves hallazgos sobre los presuntos nexos entre las disidencias, el Gobierno a través de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Ejército Nacional.

También señaló que se evalúa compulsar copias ante la Comisión de Disciplina Judicial en contra de la funcionaria, para que explique las razones por las que no alertó sobre la gravedad de los elementos materiales probatorios recopilados en las extracciones forenses que se hicieron a los dispositivos tecnológicos incautados a Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’.

#ATENCIÓN | La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, reconoció que la fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de Medellín, “omitió” alertar sobre los graves hallazgos en la investigación por los presuntos nexos de las disidencias de… pic.twitter.com/gHQsLmdr5X — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 25, 2025

La jefe del ente acusador fue clara en asegurar que solo hasta ayer conoció la trascendencia judicial de la información recopilada en cinco informes voluminosos.

“Tal vez la primera reacción es: hay que compulsar copias porque ella no cumplió con su deber y no compulsó a la delegante de la Corte Suprema de Justicia esas copias, esa información, para que se iniciaran las investigaciones pertinentes, y porque, si el caso la desbordaba, pudo pedir ayuda”, señaló la fiscal, que además agregó que “todo eso es muy fácil evaluarlo desde la tranquilidad de la oficina.

Lo que nosotros vimos ayer, el resultado de la visita que se hizo, es que en realidad ella tiene una responsabilidad inmensa sobre sus hombros y la ha cumplido”.

La jefe del ente acusador también señaló que este caso genera una reflexión sobre el apoyo que se debe brindar a los fiscales que están en los territorios.

“La fiscal sigue en el cargo”: Camargo

Pese a la polémica por los retrasos en la investigación, la fiscal Camargo aseguró que la funcionaria judicial de Medellín no se irá ni del caso ni del cargo y que, además, cuenta con su apoyo.

“Claro que la fiscal sigue en el cargo. Yo respaldo el trabajo de la fiscal porque, gracias a la visita que hicimos ayer, hemos encontrado que ha sido una fiscal diligente en el manejo de este asunto. Esto es con independencia de que estemos evaluando si se le compulsan o no copias por haber omitido el haber enviado esta información a las instancias competentes”, afirmó.

Se incrementa el grupo de investigación de este caso

La fiscal general anunció que el equipo que investiga este caso se fortaleció con al menos 10 expertos investigadores.

“Nosotros tenemos un equipo conformado por la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, en asocio con la Delegada contra las Organizaciones Criminales, para atender de manera conjunta y prioritaria este asunto con Policía Judicial del CTI; por lo menos estamos hablando de 10 personas”, señaló.