Frisby España debe suspender el uso de la marca hasta resolver litigio con Frisby Colombia

El Juzgado Mercantil de Alicante notificó a Frisby España que debe suspender el uso de la marca temporalmente hasta que se resuelva el litigo con Frisby Colombia.

La decisión, notificada este miércoles, 26 de noviembre, por el Juzgado Mercantil de Alicante, obliga a la marca española a suspender el uso de la marca temporalmente, por lo cual, de momento, las publicaciones de Instagram y la página Web deben ser temporalmente desactivadas.

El argumento utilizado por las autoridades españolas para tomar esta decisión es que si Frisby España sigue utilizando la marca podría causar un daño irreparable a la marca Frisby Colombia.

En un comunicado de prensa, al cual W Radio tuvo acceso en primicia, la marca española aseguró que presentará “un recurso de apelación, que será resuelto por la Audiencia Provincial en las próximas semanas”.

Por su parte, en la comunicación, recordó que siguen en curso 4 procedimientos contra Frisby Colombia que de momento les impedirían abrir sucursales de la marca colombiana en España.

De hecho, anunciaron que siguen adelante con la apertura y que el único cambio que hacen es de fecha, la cual queda prevista para el 1 de marzo de 2026.