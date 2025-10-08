Frisby España retira la malteada de Chocoramo del menú

La noticia sobre la salida de la malteada Chocoramo del menú se dio a conocer a través de un comunicado publicado por Frisby España donde de forma textual la marca "anuncia la interrupción del aprovisionamiento de productos Chocoramo y la ausencia de colaboración con Juan Valdez, abriendo oportunidades a productores de excelencia".

Charles Dupont, representante autorizado de Frisby, aseguró que, aunque es legal comprarle el producto a un proveedor, la marca Frisby España no está interesada en invertir su tiempo en batallas jurídicas.

Además, le confirmó a W Radio que precisamente había intentado establecer contacto con Productos Ramo, pero que no había sido posible.

Al preguntarle a Dupont por la convocatoria que hace Frisby España en el comunicado donde hace referencia a “productores de excelencia”, el representante reconoce que tanto Productos Ramo como Juan Valdez son alimentos de alto nivel, y que el compromiso de la marca Frisby España es mantener la excelencia, por lo cual abre el espectro a marcas y proveedores de café y ponqués a nivel mundial que estén en la capacidad de cubrir con la demanda.

A su vez lamenta no poder establecer acuerdos comerciales con otras marcas colombianas que están en el imaginario popular de los consumidores latinoamericanos.