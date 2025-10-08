Frisby España retira la malteada de Chocoramo del menú
Charles Dupont aseguró que la marca Frisby España no está interesada en invertir su tiempo en batallas jurídicas.
La noticia sobre la salida de la malteada Chocoramo del menú se dio a conocer a través de un comunicado publicado por Frisby España donde de forma textual la marca "anuncia la interrupción del aprovisionamiento de productos Chocoramo y la ausencia de colaboración con Juan Valdez, abriendo oportunidades a productores de excelencia".
Charles Dupont, representante autorizado de Frisby, aseguró que, aunque es legal comprarle el producto a un proveedor, la marca Frisby España no está interesada en invertir su tiempo en batallas jurídicas.
Además, le confirmó a W Radio que precisamente había intentado establecer contacto con Productos Ramo, pero que no había sido posible.
Al preguntarle a Dupont por la convocatoria que hace Frisby España en el comunicado donde hace referencia a “productores de excelencia”, el representante reconoce que tanto Productos Ramo como Juan Valdez son alimentos de alto nivel, y que el compromiso de la marca Frisby España es mantener la excelencia, por lo cual abre el espectro a marcas y proveedores de café y ponqués a nivel mundial que estén en la capacidad de cubrir con la demanda.
A su vez lamenta no poder establecer acuerdos comerciales con otras marcas colombianas que están en el imaginario popular de los consumidores latinoamericanos.