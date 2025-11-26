Hay que evitar que funcionarios del Estado se vinculen a actividades ilegales: Petro

Durante la condecoración al personal de la fuerza pública que participó en la Operación Perseo en el Cañón del Micay, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió nuevamente al escándalo de infiltraciones a las Fuerzas Militares y la Dirección Nacional de Inteligencia, dijo que hay que evitar que funcionarios del Estado se vinculen a actividades ilegales.

“Hay que quitar el mayor peligro: que funcionarios del Estado, uniformados o no, se vinculen a actividades ilegales sin abandonar el Estado, tratando de subestimarlo al crimen”, manifestó.

Aseguró que se debe cuidar a quienes les otrogada el poder.

“No es lo mismo un delincuente aislado del poder, que un delincuente con poder”, aseguró.

Lea aquí: Presidente Petro pidió tumbar fallo que reguló alocuciones presidenciales y alegó censura

Por otra parte el primer mandatario anunció la captura de 700 capos del narcotráfico, de los cuales 500 han sido extraviados a los Estados Unidos.