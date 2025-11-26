Juzgado resolverá solicitud de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro

Barranquilla

Este miércoles 26 de noviembre, un juez de control de garantías resolverá la solicitud de medida de aseguramiento de la Fiscalía General de la Nación contra Nicolás Petro.

La diligencia continuará después de que se le imputaran 6 nuevos delitos al exdiputado del Atlántico, por presuntos hechos de corrupción en contratos con la Gobernación del departamento.

Los presuntos cargos imputados fueron interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, falsedad en documento privado, tráfico de influencias, peculado por apropiación y falso testimonio.

“Los delitos se enmarcan en lo que denominaremos el caso ‘FUCOSO’. Así, con relación a estos hechos jurídicamente relevantes, se le imputa por el concurso heterogéneo, homogéneo y sucesivo de las siguientes conductas punibles: el interés indebido en la celebración de contratos a título de coautor interviniente, peculado por apropiación a favor de terceros a título de coautor interviniente, tráfico de influencias a título de autor interviniente”, dijo la fiscal Lucy Laborde.

La audiencia fue citada para este 26 de noviembre a las 2:00 p.m., después de ser suspendida el pasado 12 de noviembre.