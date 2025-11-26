Internacional

Kremlin calificó de “serias” las conversaciones en curso para terminar con conflicto en Ucrania

“El proceso está en curso. Se trata de un proceso serio”, declaró a un periodista el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Kremlin de Rusia. Foto: Contributor/Getty ImagesUcrania y Estados Unidos. Foto: Getty Images.

El Kremlin afirmó este que las conversaciones en curso sobre la propuesta de Estados Unidos para terminar con la guerra en Ucrania son un “proceso serio”, antes de la visita prevista la próxima semana a Moscú del emisario especial estadounidense Steve Witkoff.

“El proceso está en curso. Se trata de un proceso serio”, declaró a un periodista el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. El vocero agregó que “muchas personas” intentarán “desbaratar” las conversaciones.

