La polémica por el uso de aeronave para viaje de director de la Policía a Marruecos
W Radio consultó a la Policía sobre esta polémica y desde la institución respondieron que este viaje siempre estuvo programado.
Hay polémica dentro de la Policía por el viaje del director, general William Rincón, a la cumbre de Interpol en Marrakech, Marruecos. A W Radio han llegado varias denuncias por el uso del Jet Embraer Legacy para el desplazamiento del oficial.
Supuestamente, el usó de esta aeronave tiene un costo de 6.000 dólares por hora de vuelo, implica hacer varias escalas técnicas, costos operativos, abastecimiento de limpieza, el parqueo y costos servicios prestados.
¿La pregunta dentro de la institución es por qué no se hizo este viaje en un vuelo comercial? Hay que recordar que en su momento la Contraloría indagó un presunto detrimento patrimonial cercano a los 12 millones de dólares por la compra de esa aeronave en el año 2021.
“No se tiene ningún problema con el avión, todo está coordinado. Volar en Colombia o cualquier parte del mundo, tiene el mismo costo, no es un costo adicional y es un cálculo que se desarrolló de acuerdo con el uso que se le da acá en Colombia, son horas previamente asignadas por el año”, respondieron.
