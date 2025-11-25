Juliana Guerrero gastó millonario combustible de avión de Policía cinco veces sin justificación: CGR

En medio de la polémica por el uso del avión y el helicóptero de la Policía Nacional por parte de Juliana Guerrero para ir a la Universidad del Cesar, siendo jefe de gabinete del Ministerio del Interior, la Contraloría pidió explicaciones a las entidades y La W conoció en primicia que, tras ello, determinó hallazgos fiscales y disciplinarios por estos hechos.

El ente de control descubrió que, al menos, 213 millones de pesos costó el combustible de este avión que se usó para cinco desplazamientos de la joven, que nada tenían que ver con sus funciones en la cartera del Interior.

“Los hechos evidencian que, si bien existió autorización ministerial, el objeto del viaje no se enmarca dentro de la misionalidad institucional, por cuanto la asistencia a un órgano directivo de una universidad pública corresponde a funciones diferentes a las propias del Ministerio del Interior”, se lee en el documento conocido por esta emisora.

Por eso, señaló que se configuró “una gestión fiscal ineficaz, ineficiente y antieconómica por parte de la entidad, la cual generó un menoscabo al presupuesto público y, en consecuencia, un daño patrimonial al Estado, al haberse solicitado apoyo aéreo en el marco del convenio para unos vuelos cuya finalidad no resulta consecuente con la misionalidad ni las funciones del Ministerio”.

Ese polémico vuelo fue justificado como un desplazamiento para reunión de la comunidad, pero en realidad Juliana A. Guerrero Jiménez, su hermana Verónica Guerrero y Ricardo Adolfo Suárez Belmonte hicieron uso de los vuelos y el ente de control concluyó que “los desplazamientos realizados por Juliana Andrea Guerrero Jiménez entre el 19 y 20 de junio de 2025 tuvieron como propósito participar en la sesión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar”.

Este fue el costo de cada uno de los cinco vuelos:

