No apoyo organizaciones que se dicen de izquierda y buscan dividirla: Petro por elecciones en Magdalena

Santa Marta

Luego de las elecciones atípicas que se realizaron en el Magdalena para la elección del gobernador por los próximos dos años, que dio como ganadora a María Margarita Guerra, el presidente Gustavo Petro se refirió al respecto.

Durante el consejo de ministros que se realizó en la Casa de Nariño, el jefe de Estado dijo que el pueblo del Magdalena no los acompañó durante las elecciones atípicas que se realizaron este 23 de noviembre, “Yo no puedo estar con organizaciones que se dicen de izquierda que buscan dividir la izquierda en este momento”, dijo el mandatario de los colombianos.

Entrega de credencial

En las instalaciones del antiguo hospital San Juan de Dios se llevó a cabo el proceso de los escrutinios para las elecciones atípicas a la Gobernación del Magdalena, el cual finalizó con la entrega de credencial al apoderado de la gobernadora electa, Margarita Guerra.

La elección se dio luego de confirmar que 188.000 votos, fueron para la nueva gobernadora, lo que representó el 56,06% de los sufragios válidos.