Ordenan a Comisión de Acusaciones resolver queja contra magistrada Cristina Lombana

El juez 14 de Familia del Circuito de Bogotá amparó los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del ministro del Interior, Armando Benedetti.

En ese sentido, le ordenó al presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Juan Carlos Wills, que “disponga la práctica de los medios de prueba” en la queja disciplinaria que reposa en ese organismo contra la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana.

“Proceda a emitir la decisión a través de la cual disponga la práctica de los medios de prueba necesarios con el fin de ‘determinar la posible existencia de los hechos disciplinariamente relevantes y con base en las mismas determine, dentro del término previsto en la ley, la viabilidad o no, de dar apertura a la investigación formal’”, se lee en la sentencia.

Al respecto el ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció a través de su cuenta en X.

“Por fin tengo acceso a la justicia. Un juez da 48 horas para que se defina la situación jurídica de Cristina Lombana por parte del representante Juan Carlos Wills, después de dos años de tener engavetado el proceso en la Comisión de Acusaciones”, señaló.