¿Qué es una ficción en Colombia, en la vida o en el mundo?

Opine sobre nuestro tema del día en La W con Julio Sánchez Cristo.

Ficción imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Richard Drury

El tema del día de hoy se plantea por la reciente columna de opinión del exministro de Justica, Alfonso Gómez Méndez, y que fue publicada en El Tiempo, la cual habla sobre la ficciones y realidades que se viven en los partidos políticos de la actualidad.

Algunas de las ficciones y realidades que menciona Gómez están los partidos políticos sin fundamentos ideológicos o programáticos, la participación de funcionarios públicos para hacer política y los más de 100 candidatos a la Presidencia.

