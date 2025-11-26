¿Qué es una ficción en Colombia, en la vida o en el mundo?

Colombia

El tema del día de hoy se plantea por la reciente columna de opinión del exministro de Justica, Alfonso Gómez Méndez, y que fue publicada en El Tiempo, la cual habla sobre la ficciones y realidades que se viven en los partidos políticos de la actualidad.

Algunas de las ficciones y realidades que menciona Gómez están los partidos políticos sin fundamentos ideológicos o programáticos, la participación de funcionarios públicos para hacer política y los más de 100 candidatos a la Presidencia.