Santander declarará 16 municipios en calamidad pública por ola invernal

A través de cuenta de x, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, confirmó que ya fue declarada la calamidad pública en 16 municipios del departamento donde se han registrado afectaciones por la ola invernal.

Santander declara calamidad pública para atender la emergencia



En el 13° Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, el director Eduard Sánchez presentó el balance de las afectaciones, confirmando que 16 municipios han declarado calamidad pública, siendo Vélez el más impactado.… pic.twitter.com/modQoGkeu5 — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) November 25, 2025

Los municipios afectados son: Barrancabermeja, Bucaramanga, Carcasí, Charta, Charalá, Cimitarra, Confines, Coromoro, El Playón, Enciso, Florián, Galán, Güepsa, Sabana de Torres, Vélez y Suratá.

Las declaratorias responden a fenómenos naturales como lluvias torrenciales, movimientos en masa, tormentas eléctricas, inundaciones y crecientes súbitas que han superado la capacidad de respuesta local.

En particular, en el municipio de Vélez, el alcalde anunció que se liberaron recursos tras gestiones con entidades del Gobierno Nacional para atender una emergencia vial en la Transversal del Carare donde tres kilómetros de calzada quedaron destruidos y se estiman necesarios más de 50.000 millones de pesos para recuperar esa vía.

Con la declaratoria, se busca habilitar vías alternas mientras se define una solución estructural definitiva, así como permitir la asignación de recursos nacionales para atender las necesidades urgentes generadas por la emergencia.