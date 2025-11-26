Santander declarará 16 municipios en calamidad pública por ola invernal
En consejo de gestión del riesgo, las autoridades dieron concepto favorable a la calamidad pública que permitirá acceder a recursos del Invías.
A través de cuenta de x, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, confirmó que ya fue declarada la calamidad pública en 16 municipios del departamento donde se han registrado afectaciones por la ola invernal.
Los municipios afectados son: Barrancabermeja, Bucaramanga, Carcasí, Charta, Charalá, Cimitarra, Confines, Coromoro, El Playón, Enciso, Florián, Galán, Güepsa, Sabana de Torres, Vélez y Suratá.
Las declaratorias responden a fenómenos naturales como lluvias torrenciales, movimientos en masa, tormentas eléctricas, inundaciones y crecientes súbitas que han superado la capacidad de respuesta local.
En particular, en el municipio de Vélez, el alcalde anunció que se liberaron recursos tras gestiones con entidades del Gobierno Nacional para atender una emergencia vial en la Transversal del Carare donde tres kilómetros de calzada quedaron destruidos y se estiman necesarios más de 50.000 millones de pesos para recuperar esa vía.
Con la declaratoria, se busca habilitar vías alternas mientras se define una solución estructural definitiva, así como permitir la asignación de recursos nacionales para atender las necesidades urgentes generadas por la emergencia.