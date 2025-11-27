Corte Constitucional notifica a conjuez de la pensional para que informe si aceptará o no el caso

La Sala Plena de la Corte Constitucional notificó formalmente al conjuez Carlos Pablo Márquez de su designación (mediante sorteo) para definir el futuro de la reforma pensional.

Esto, luego de que la discusión en la Sala Plena de la Corte quedará empatada 4-4 frente a si el proyecto de ley debía ser enviado de vuelta por segunda vez al congreso para su subsanación, o de lo contrario, debía ser hundido por no haberse corregido los vicios de trámite.

En un oficio enviado en las últimas horas, la Corte le indicó a Márquez que le había correspondido el caso, y que, se requería su respuesta a la mayor “brevedad posible” sobre si aceptaba o no el proceso.

Asimismo, se le dio conocimiento del expediente de demanda contra la reforma pensional. De aceptar el proceso y convertirse en el conjuez que desempatará el proyecto bandera del gobierno, afirmó que “se le indicará la fecha en que se convocará a Sala Plena para decidir el mencionado asunto”.

¿Quién es Carlos Pablo Márquez, el posible conjuez de la reforma pensional?

El nombre del conjuez es conocido por su labor en el pasado como ex superintendente delegado, exdirector ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) así como abogado de grandes firmas de telecomunicaciones.

Su hoja de vida como conjuez fue postulada por el magistrado Miguel Polo Rosero. Márquez es abogado de la Universidad Javeriana, con una maestría en Derecho de Harvard Law School y es Doctor en derecho de la Universidad de Oxford.

