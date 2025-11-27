Internacional

El FBI investiga tiroteo en Washington como acto terrorista, dijo su jefe

“Se trata de una investigación en curso por terrorismo”, declaró Kash Patel en una conferencia de prensa.

FBI. Foto: Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket via Getty ImagesZona del atentado en Washington. Foto: Foto: Tom Brenner for The Washington Post via Getty Images

El director del FBI anunció el jueves que la policía federal estadounidense está investigando el tiroteo contra dos soldados de la Guardia Nacional en Washington el miércoles como un acto de terrorismo.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró esta mañana que, en caso de que los dos agentes -que se encuentran en estado crítico- fallezcan, hará “todo lo posible” por pedir la pena de muerte para el sospechoso.

El incidente ocurrió en una estación de metro ubicada a unos 500 metros de la Casa Blanca. Ambos soldados estaban armados en el momento del ataque.

