Este miércoles, 26 de noviembre, el Juzgado Mercantil de Alicante notificó a Frisby España que debe suspender el uso de la marca temporalmente hasta que se resuelva el litigo con Frisby Colombia.

Esta decisión obliga a la marca española a desactivar temporalmente las publicaciones de Instagram y la página Web.

Es por eso por lo que Juan Felipe Orbes, defensor en Colombia de la firma Frisby España, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta y explicó lo sucedido.

¿Fue una derrota para Frisby España?

De acuerdo con Orbes, en este tipo de procesos hay medidas cautelares que cualquiera de las partes pueden pedir.

“Eso ha hecho Frisby Colombia, alegando que sus derechos se han visto vulnerados por Frisby España, es un revés para el proyecto”, afirmó.

Además, mencionó que el proyecto de Frisby España está en proceso de inversión y que este falló retrasará aún más la puesta en marcha.

¿Qué viene ahora?

Finalmente, Juan Felipe Orbes aseguró que el proceso en España no ha tenido una solución concreta de si puede funcionar o no.

“Está lejos de tomarse la decisión, lo que tenemos es una medida cautelar y que debemos cumplir, pero podemos interponer un derecho de apelación”, concluyó.

Escuche la entrevista completa:

Play/Pause “Es un revés para el proyecto”: defensor en Colombia de la firma Frisby España 06:35 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Vea el programa:



