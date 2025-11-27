Manchester United, cerca de fichar a Cristian Orozco, promesa colombiana: pagaría importante suma

Cristian Orozco con la Selección Colombi Sub-17. (Photo by Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

El reconocido periodista Fabrizio Romano confirmó que el Manchester United está muy cerca de fichar al mediocampista colombiano Cristian Orozco, una joven promesa del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) que solo tiene 17 años.

“El próximo fichaje del Manchester United, Cristian Orozco, estará en el Reino Unido en los próximos días para completar su traspaso”, dijo.

🚨🇨🇴 Excl: Manchester United next signing Cristian Orozco will be in UK in the next days to complete his move.#MUFC will pay $1m fee to Fortaleza for 17 year old midfielder.



🎥 More: https://t.co/jquQByjnqH pic.twitter.com/T0PzxfTal1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 27, 2025

De esta manera, Orozco daría un gran paso en su carrera, dejando Fortaleza y yendo a la Premier League.

Asimismo, Romano aseguró que los ‘Diablos Rojos’ pagarían una suma de 1 millón de dólares por contar con el colombiano.

Más datos de Cristian Orozco

El jugador cuenta con una altura de 1.78 metros

Su posición ideal es pivote

Fue capitán de la Selección Colombia en el Mundial Sub-17

Transfermarkt aún no pone valor de mercado por el jugador

Vea a continuación más jugadas de Cristian Orozco: