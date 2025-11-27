Manchester United, cerca de fichar a Cristian Orozco, promesa colombiana: pagaría importante suma
Frabrizio Romano reveló nuevos detalles acerca del fichaje de Cristian Orozco por el Manchester United.
El reconocido periodista Fabrizio Romano confirmó que el Manchester United está muy cerca de fichar al mediocampista colombiano Cristian Orozco, una joven promesa del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) que solo tiene 17 años.
“El próximo fichaje del Manchester United, Cristian Orozco, estará en el Reino Unido en los próximos días para completar su traspaso”, dijo.
De esta manera, Orozco daría un gran paso en su carrera, dejando Fortaleza y yendo a la Premier League.
Asimismo, Romano aseguró que los ‘Diablos Rojos’ pagarían una suma de 1 millón de dólares por contar con el colombiano.
Más datos de Cristian Orozco
- El jugador cuenta con una altura de 1.78 metros
- Su posición ideal es pivote
- Fue capitán de la Selección Colombia en el Mundial Sub-17
- Transfermarkt aún no pone valor de mercado por el jugador