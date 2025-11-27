Ministerio de Salud alertó por falsas ofertas laborales que circulan en redes
La cartera confirmó que esos mensajes no tienen relación con procesos oficiales y pidió a la ciudadanía no entregar datos personales ni realizar pagos.
En un comunicado, el Ministerio de Salud explicó que detectó anuncios que usaron su nombre para promover convocatorias inexistentes. Indicó que esos contenidos engañaron a algunos usuarios al prometer ingresos rápidos o acceso directo a empleos, pese a que no existió ningún trámite real en curso. La entidad afirmó que nunca cobra, bajo ninguna circunstancia, por participar en procesos de selección y que tampoco pidió documentos sensibles o dinero a través de redes sociales.
- Le puede interesar: Capturan a pareja que suplantaba a un senador para estafar a ciudadanos con falsas ofertas laborales
La cartera también señaló que este tipo de mensajes se mueven mediante enlaces y perfiles que no tienen vínculo con los canales institucionales. Por esa razón, invita a las personas a revisar siempre la procedencia de la información antes de compartirla o inscribirse en supuestas convocatorias.
Además, detalló que adelantará las acciones necesarias para evitar el uso indebido de su nombre y para proteger a los ciudadanos frente a intentos de fraude.
El Ministerio insistió en que cualquier proceso oficial se comunica exclusivamente a través delos medios autorizados.