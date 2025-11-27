No hay un solo peso del narcotráfico en mi campaña: Petro
El presidente dijo que no acepta la decisión del CNE de sancionar la campaña Petro Presidente por violación de topes.
Ante la decisión del Consejo Nacional Electoral de sancionar a la campaña Petro Presidente 2022 por violación de topes de financiación, el presidente de la República reaccionó a través de su cuenta en X.
“No hay un solo peso del Narcotráfico en mi campaña. Tres años de investigación de la oposición mayoría en el CNE y no encontraron un peso”.
Aseguró que la oposición al Gobierno maneja el Consejo Nacional Electoral y que sus decisiones son extemporáneas y parcializadas.
“La doble moral de la oposición. Controlan el Consejo Nacional Electoral y el conjuez es el abogado de Fico y ya nos había demandado; pertenece a la cuerda de personas cuestionadas como Daniel Hernández y Néstor Humberto Martínez: es el que multa a la campaña y lo digo con claridad, lo hizo de manera extemporánea y parcializada”, manifestó.
Finalmente el presidente Petro aseguró que no acepta esta decisión administrativa, ya que según su declaración en la red social X es “la oposición multándonos”.