No hay un solo peso del narcotráfico en mi campaña: Petro

Ante la decisión del Consejo Nacional Electoral de sancionar a la campaña Petro Presidente 2022 por violación de topes de financiación, el presidente de la República reaccionó a través de su cuenta en X.

Puede leer: CNE sanciona a la campaña Petro Presidente 2022 por violación de topes de financiación

“No hay un solo peso del Narcotráfico en mi campaña. Tres años de investigación de la oposición mayoría en el CNE y no encontraron un peso”.

Aseguró que la oposición al Gobierno maneja el Consejo Nacional Electoral y que sus decisiones son extemporáneas y parcializadas.

“La doble moral de la oposición. Controlan el Consejo Nacional Electoral y el conjuez es el abogado de Fico y ya nos había demandado; pertenece a la cuerda de personas cuestionadas como Daniel Hernández y Néstor Humberto Martínez: es el que multa a la campaña y lo digo con claridad, lo hizo de manera extemporánea y parcializada”, manifestó.

Finalmente el presidente Petro aseguró que no acepta esta decisión administrativa, ya que según su declaración en la red social X es “la oposición multándonos”.