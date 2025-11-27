Parque natural El Cocuy limita el ingreso diario a 320 visitantes en temporada decembrina

Los operadores turísticos de El Cocuy, Chita y Güicán de la Sierra anticipan una temporada de fin de año especialmente activa, confiados en que se completará la capacidad de carga autorizada por el Parque Nacional Natural El Cocuy.

La temporada alta, que se extiende del 15 de diciembre al 15 de enero, avanza con una demanda creciente. Gracias al sistema de reservas con tres meses de anticipación, la mayoría de los cupos ya se encuentran cerca de agotarse. Actualmente, el parque permite el ingreso máximo de 320 visitantes diarios, cifra determinada para garantizar la protección del ecosistema de alta montaña.

“Invitamos a quienes desean venir a que aseguren su reserva cuanto antes. La temporada se mueve rápido y podrían quedarse sin entrada a una de las siete maravillas de Boyacá”, afirmó Jairo Rico, representante de los guías profesionales del Cocuy.

Las recomendaciones para el ascenso incluyen preparación física básica, disposición para la caminata y una actitud responsable frente al entorno natural. “Es un lugar para disfrutar y, al mismo tiempo, para cuidar. Seguir las indicaciones es clave para una visita segura y respetuosa”, añadió.

Rico también destacó las frecuentes nevadas de los últimos meses, un fenómeno que ha contribuido a la preservación del glaciar más grande del país. No obstante, hizo énfasis en evitar pisar la nieve reciente. “Aunque sean nevadas pasajeras, debemos protegerlas. No son solo para unos pocos, sino para todos los visitantes que llegan durante la temporada”, indicó.

Los operadores reiteraron su invitación a descubrir este destino emblemático del país, asegurando que cuentan con la infraestructura y el personal necesario para recibir a los turistas. “Tenemos hoteles, transporte y guías listos para ofrecer una experiencia completa. Queremos que cada visitante viva la aventura del Parque Nacional Natural El Cocuy con respeto y admiración por la naturaleza”, concluyeron.