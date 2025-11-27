Petro denuncia que su hija menor de edad fue seguida en Estocolmo

AME7552. SANTA MARTA (COLOMBIA), 09/11/2025.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ofrece declaraciones al final de la IV Cumbre CELAC-UE este domingo, en Santa Marta (Colombia). EFE/ Carlos Ortega.

El presidente de la República, Gustavo Petro, denunció seguimientos a su familia en Suecia, según publicó el primer mandatario cuando envió a su hija Antonella a ese país para que visitará a su madre. Fue objeto de seguimientos desde el Aeropuerto hasta la residencia de Verónica Alcocer en Estocolmo.

Envié mi hija Antonella, acompañada, para que visitará a su mamá hace dos días. Mi hija que es menor de edad, fue seguida desde Colombia por su itinerario. En el aeropuerto donde llegó, comenzaron a seguirla hasta donde vive su madre", aseguró el presidente.

Según Petro en las imágenes grabadas por las prensa de ese país, donde intentan abordar a Verónica Alcocer, aparece su hija menor de edad, que salía del lugar donde se hospedaba y no de una tienda de lujo.

“En los videos que grabaron los periodistas suecos, aparece mi hija menor de edad. No salían de una tienda de lujo, salían donde se aloja mi hija menor que recién acaba de llegar de Bogotá”, recalcó.

Finalmente Petro calificó esto como una persecución a su familia.