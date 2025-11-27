Tribunal negó tutela contra el CNE por la personería jurídica del Pacto Histórico por improcedente

El Tribunal Superior de Bogotá rechazó por improcedente la acción de tutela interpuesta por el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda, Carolina Corcho y Carlos Alberto Benavides contra el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La decisión de los magistrados se basó en que la controversia por la personería jurídica del Pacto Histórico se debe resolver ante la jurisdicción contencioso-administrativa y no mediante la acción de tutela.

“En mérito de lo expuesto, la Sala concluye que en el presente asunto no hay lugar a acceder a los cuestionamientos formulados por los accionantes, toda vez que la acción de tutela, por su naturaleza residual y subsidiaria, no puede erigirse en un mecanismo alternativo para controvertir actos administrativos de contenido electoral cuando el ordenamiento prevé un medio de control judicial principal, idóneo y eficaz para ello”, se lee en el fallo de 26 páginas.

Los magistrados de la Sala Laboral añadieron que “la tutela no puede reemplazar el medio de control de nulidad y restablecimiento”.