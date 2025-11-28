El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Concejal ‘Fuchi’ Forero respondió a polémica por su camioneta mal parqueada: “arman shows contra mí”

Bogotá

El concejal Julián ‘Fuchi’ Forero pasó por los micrófonos de W Sin Carreta para hablar acerca de la polémica que se desató por tener mal parqueada su camioneta en frente de la Alcaldía de Bogotá.

“Arman shows contra mí porque soy un concejal que le hace control al alcalde Galán. Lo público es sagrado”, indicó.

El concejal Julián Forero, conocido como ‘Fuchi’, (@ConcejalFuchi), permaneció mal parqueado durante 24 minutos frente a la Alcaldía de Bogotá, bloqueando el flujo vehícular. pic.twitter.com/Yw40uvKKQa — Mauricio Vanegas (@Marovaan) November 27, 2025

¿Hay una estrategia en su contra?

El cabildante aseguró que sí hay una estrategia en su contra porque, según comentó, es el único concejal que “dice las cosas como son”.

“La gente se escandaliza por un minuto que me demoré en caminar, pero no por los 9.000 millones de pesos que no aparecen de comparendos, por contratos de 6.500 millones de pesos que se inventa la Secretaría con la ETB, por los abusos de autoridad”, afirmó.

Escuche la entrevista completa aquí: