Concejal ‘Fuchi’ Forero respondió a polémica por su camioneta mal parqueada: “arman shows contra mí”
En videos de redes sociales se muestra a la camioneta del concejal ‘Fuchi’ Forero parqueada en frente de la Alcaldía de Bogotá.
Concejal ‘Fuchi’ Forero respondió a polémica por su camioneta mal parqueada: “arman shows contra mí”
04:46
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Camioneta de concejal Julián Forero. Foto: Captura de pantalla video redes sociales
Bogotá
El concejal Julián ‘Fuchi’ Forero pasó por los micrófonos de W Sin Carreta para hablar acerca de la polémica que se desató por tener mal parqueada su camioneta en frente de la Alcaldía de Bogotá.
“Arman shows contra mí porque soy un concejal que le hace control al alcalde Galán. Lo público es sagrado”, indicó.
¿Hay una estrategia en su contra?
El cabildante aseguró que sí hay una estrategia en su contra porque, según comentó, es el único concejal que “dice las cosas como son”.
“La gente se escandaliza por un minuto que me demoré en caminar, pero no por los 9.000 millones de pesos que no aparecen de comparendos, por contratos de 6.500 millones de pesos que se inventa la Secretaría con la ETB, por los abusos de autoridad”, afirmó.
Escuche la entrevista completa aquí:
Concejal ‘Fuchi’ Forero respondió a polémica por su camioneta mal parqueada: “arman shows contra mí”
04:46
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles