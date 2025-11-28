“El alto deseo es normal, el problema es que se pierde el control”: experto en sexología

En los micrófonos de Salud y Algo Más, el ginecólogo German González, quien también se destaca como un experto en estética íntima y sexología, conversó con el programa en referencia a la ninfomanía, condición que además de ser diagnosticada, puede llegar a convertirse en un problema.

Se le conoce a la ninfomanía como la adicción al sexo en las mujeres, sin embargo, de acuerdo con el doctor González, se trata de un término que ya no debería ser utilizado, pues “se le conoce como un trastorno hipersexual o una conducta sexual compulsiva” que, también le ocurre a los hombres, explicó.

Lea también: Consejos de la sexóloga Estefanía Palacios para disfrutar en plenitud del sexo

Además, el ginecólogo subrayo que no se trata “de tener mucho sexo, realmente es que no se puede controlar, genere ansiedad o culpa y afecte la vida laboral, de pareja y social”, señaló González.

Para entender un poco más este conducta y saber si una persona posee esta condición, es cuando existe “una búsqueda compulsiva pese a los riesgos (...) o cuando se utiliza el sexo para regular emociones”, dijo el ginecólogo German González.

¿Qué hay de la masturbación?

Ante la pregunta sobre si existe una relación con la masturbación y este trastorno hipersexual, el doctor puntualizó que “el alto deseo sexual es normal, el problema es cuando se pierde el control”, afirmó.

Además, sobre si la masturbación puede llegar ha aumentar la ninfomanía, González aclaró que no es el caso: “la masturbación es totalmente saludable (...), pues se trata de un mecanismo de autoconocimiento”, comentó el especialista.

¿Cómo controlar el impulso al sexo?

El problema del sexo es cuando no se maneja la culpa y la ignorancia, por lo que a través de la terapia sexual a la que se someten los pacientes “siempre se maneja el tema de los impulsos y la ansiedad, donde yo tengo que empezar a regular las emociones”, explicó el ginecólogo.

Además, el consejo al que González les dice a sus pacientes, es que al existir gatillos como el aburrimiento, el estrés, la ansiedad, la soledad, el baja autoestima o el consumo de pornografía, es importante poder reemplazar esos hábitos o emociones, con actividades que le permitan obstruir este tipo de sensaciones.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause “El alto deseo es normal, el problema es que se pierde el control”: experto en sexología 12:01 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: