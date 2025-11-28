Gobernadora del Valle exige al presidente Petro atender reclamos de tierras de Minga Cali

Tras completarse dos días de bloqueo a los accesos del edificio de la Gobernación del Valle del Cauca por parte de la denominada Minga Cali, que exige la entrega de tierras, la gobernadora Dilian Francisca Toro, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que atienda de manera inmediata las reclamaciones de los manifestantes.

Puede leer: Protesta por tierras de la Minga de Cali impide atención en la Gobernación del Valle

La situación ha afectado a más de 7.500 personas entre usuarios y funcionarios que diariamente realizan trámites y prestan servicios en la sede administrativa.

“Por asuntos nacionales, el Valle tiene más de mil trámites diarios paralizados, 83 millones perdidos por día en recaudo y 78 mil millones en pagos sin poder procesarse, incluida la nómina de los profesores y recursos para hospitales y universidades”, detalló la gobernadora.

Le puede interesar: La polémica por el uso de aeronave para viaje de director de la Policía a Marruecos

Además, solicitó la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para garantizar la protección de los menores presentes en la protesta, quienes, según denunció, estarían siendo instrumentalizados.