Juez pidió investigar al fiscal Mario Burgos, por irregularidades en la captura de Nicolás Petro

El juez primero Penal Especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó, compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue penalmente al fiscal Mario Burgos, a los uniformados de la Policía Nacional y a los investigadores de CTI, que participaron en el operativo de captura de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro, en hechos ocurridos a finales de julio de 2023.

Como una violación al derecho a la intimidad de Petro y de su pareja, Laura Ojeda, quien se encontraba en el octavo mes de su embarazo, calificó el juez el operativo de captura y allanamiento.

Detalló que al exdiputado del Atlántico lo capturaron desnudo “sin permitirle que se vistiera”. También señaló que se violaron los protocolos y además se puso en riesgo la vida del hijo de la pareja.

“Es necesario resaltar que el juzgado en ningún momento está cuestionando la legalidad de la captura, sino el procedimiento abusivo de cómo se capturó al procesado en ese estado”, dijo el juez.

Agregó que “cuando entraron al apartamento del procesado, lo observaron desnudo junto a su esposa y así lo capturaron, así lo grabaron, sin guardar los protocolos en una condición de desnudez”.

El juez también pidió investigar al abogado Alait Freja, representante de Daysurys del Carmen Vásquez Castro, exesposa del procesado, por presuntas faltas en medio de la entrega del vehículo Mercedes Benz para fines de incautación.