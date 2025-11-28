MinDefensa impone cuantiosa multa por incumplimiento de contrato de los MI-17

Ministerio de Defensa Nacional confirmó que adelantó un proceso administrativo sancionatorio contra la empresa Vertol Systems Company Inc. por el incumplimiento parcial del contrato 012-2024, cuyo objeto era la adquisición de bienes para el mantenimiento y sostenimiento de la flota de helicópteros MI-17 del Ejército Nacional.

Según la cartera, el contrato, cuyo plazo de ejecución culminó el 15 de noviembre de 2025, fue objeto de observaciones desde el 28 de agosto de 2025, cuando un informe de supervisión evidenció múltiples fallas del contratista, entre ellas la falta de entrega de documentación requerida y la omisión en obligaciones técnicas establecidas en los anexos contractuales.

En consecuencia, y según el Ministerio, mediante la Resolución 001863 del 7 de noviembre de 2025, el secretario general (e), Raúl Alfonso Gutiérrez Romero, impuso una sanción que posteriormente fue confirmada en la Resolución 002047 del 14 de noviembre, quedando en firme el 18 de noviembre de 2025.

La decisión establece una multa por USD 8.956.468,35 y ordena la devolución del pago anticipado por USD 13.586.872,47. De acuerdo con la entidad, si el contratista no devuelve estos recursos en los 15 días establecidos, el cobro se hará a la aseguradora dentro del mes siguiente, conforme al artículo 1080 del Código de Comercio.

La cartera también precisó que del total del anticipo pagado, USD 16.231.700,19, solo se pudieron legalizar bienes y servicios por USD 2.644.827,72 correspondientes a uno de los anexos del contrato.

Según el Ministerio, la determinación se tomó en estricto cumplimiento del debido proceso, garantizando el derecho de defensa tanto al contratista como a la aseguradora Berkley International Seguros Colombia S.A., que presentaron sus descargos y participaron en la audiencia prevista en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.