Procuraduría inhabilita 11 años a mayor de la Policía por insultar y humillar a una patrullera / Sergio Acero

La Procuraduría General de la Nación dejó en firme el fallo de 11 años de suspensión e inhabilidad en contra del mayor de la Policía, Juan José Zambrano Almonacid por acoso laboral.

La Sala de Juzgamiento en segunda instancia lo encontró responsable de referirse de forma grosera, hostil y humillante en contra de una patrullera de forma sistemática.

Lo anterior, cuando se desempeñó como comandante de la Estación de Policía de Los Mártires (Bogotá) entre julio y noviembre de 2019. Allí descalificó a la víctima, denigró su trabajo y asimismo, le generó intimidaciones, afectaciones psicológicas y hasta su renuncia.

“El ente de control sostuvo que para analizar el caso se hizo una valoración probatoria con perspectiva de género que arrojó como resultado la ejecución de violencias basadas en la condición de mujer de su subalterna, por lo que abusó de su cargo y de las funciones que tenía a su cargo”, sentenció el Ministerio Público.

La Procuraduría calificó la actuación del mayor Zambrano Almonacid -que significa la salida de este oficial de la institución- como una falta gravísima a título de dolo.