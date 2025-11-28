Violento robo de camioneta Bogotá: delincuentes intimidaron con armas de fuego a víctimas

En las últimas horas se dio a conocer un video de cámaras de seguridad donde se evidencia cómo delincuentes con armas de fuego amenazan a una persona para robarle su vehículo en el norte de Bogotá.

“Se ve cuando una persona que ingresaba a una estación de servicio ubicada en la 170 cerca a la Autopista Norte, cuando un vehículo con algunas características ya definidas lo intercepta. Dos personas que habrían descendido de este vehículo habrían intimidado a esta persona despojándolo también de su vehículo”, dijo el coronel Ricardo Chávez Camargo, comandante de la estación de policía Usaquén.

Una vez más autoridades reciben el reporte iniciaron la verificación y la trazabilidad de cámaras de seguridad para tratar de ubicar la ruta de escape sobre todo la verificación e individualización lograr la recuperación de este vehículo.