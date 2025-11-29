Bogotá tendrá con un nuevo modelo de atención de urgencias en salud

“Cuando revisamos las causas de urgencias, encontramos que son enfermedades que podrían tratarse en consulta externa, en un buen porcentaje, pero no se hace porque el sistema no prevé herramientas para atenderlas; eso genera largos periodos de espera en los servicios de urgencias y la llegada tarde de pacientes complicados y en caso severo. Por eso Bogotá está ad portas de iniciar el nuevo modelo de urgencias”, dijo Luis Alexander Moscoso, subsecretario de Servicios de Salud y Aseguramiento.

Dentro de las novedades está la entrada en operación de un Centro de Contacto de Orientación y Regulación de Urgencias en Salud omnicanal, es decir que, quienes se comuniquen por vía telefónica o plataformas digitales habilitadas recibirán atención de: “orientación, derivación a servicios de salud del nivel de complejidad que corresponda o asistencia con ambulancia, de acuerdo con el triage que se le realice al usuario”.

Además, en el caso de atenciones especializadas de acuerdo con las rutas priorizadas en salud, “como materno -perinatal, cardio-cerebro-vascular y metabólica, trauma, oncológica, entre otras, el usuario será direccionado o traslado al prestador indicado para atender la situación en salud, prestador con el cual se coordinará previamente el servicio”.

Las EPS y su red prestadora estarán articuladas con el Centro de Contacto de Orientación y Regulación de Urgencias en Salud para gestionar la solución más efectiva.

También, el CRUE será “la torre de control” del sistema y mantendrá “la información en línea del estado de ocupación y disponibilidad de los servicios de urgencias y hospitalarios, pero dirigiendo, organizando, coordinando y regulando la atención de urgencias de la ciudad, yendo más allá del despacho de ambulancias y apuntándole a optimizar los indicadores de oportunidad en la llegada de las móviles, los cuales son bajos en Latinoamérica”.

Finalmente, para completar los servicios Bogotá será dotada con equipamientos, centrales de telesalud y de monitoreo.