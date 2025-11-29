‘Cafecito con Cata’, una ayuda para aquellas personas que quieren emprender en EE.UU.

Dólar y bandera de Estados Unidos. Foto: Getty Images / Panji Nugraha / 500px

Catalina López, periodista y creadora de ‘Cafecito con Cata’, conversó con W Fin De Semana acerca de la tarea que realiza con su emprendimiento para ayudar a las personas a iniciar un negocio exitoso en Estados Unidos.

Su idea surgió teniendo en cuenta que en la actualidad no están emigrando solo personas con necesidades económicas en sus países de origen, sino también empresarios, profesionales y emprendedores.

Aseguró que la clave de su éxito para emprender en EE.UU. fue su actitud positiva, eso marco la diferencia con muchas personas que se enfrentan a la adversidad.

“Siempre tomé todo con la mejor actitud, es la diferencia de poder ser feliz en un país que no es el tuyo. Te saca del entorno incómodo porque todo es nuevo. Ha sido mi mayor bendición conocer a gente de otras nacionalidades”, indicó.

Medidas migratorias de la administración Trump

Contó que ni ella ni su familia han tenido problemas con las autoridades migratorias de Estados Unidos porque tienen todo en regla, pero reconoció que es “doloroso” ver lo que pasa en muchos casos.

Precisamente, recomendó a las personas informarse y pensar bien antes de emigrar a otro país.