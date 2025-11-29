Cristian Orozco, rumbo a Inglaterra para fichar por el Manchester United
La promesa del fútbol colombiano ya viaja a Inglaterra para firmar con los rojos de Manchester.
Esta semana el nombre del joven Cristian Orozco empezó a sonar en los grandes medios colombianos, esto, tras el anunció por parte del reconocido periodista italiano Fabrizio Romano, quien confirmó que el Manchester United estaría muy cerca de fichar al jugador de tan solo 17 años, proveniente del club de Fortaleza.
A la espera de la confirmación oficial por parte del club de los diablos rojos, Fabrizio Romano volvió a soltar información importante sobre el fichaje de Orozco, pues de acuerdo con el periodista deportivo, el colombiano estaría en camino a Inglaterra para firmar por el club dirigido por el portugués Ruben Amorim.
“EXCLUSIVA: Cristian Orozco, camino a Inglaterra para firmar por el Manchester United”.
Además, Romano afirmó que el traspaso se habría acordado en 1 millón de dólares con el equipo bogotano.
Orozco, estaría viajando junto a un reconocido ojeador de talentos, Guiseppe Antonaccio.
Se espera que tras los estudios médicos y la firma del contrato, el United podría hacer el anuncio oficial en los próximos días.
Más datos de Cristian Orozco
- El jugador cuenta con una altura de 1.78 metros
- Su posición ideal es pivote
- Fue capitán de la Selección Colombia en el Mundial Sub-17
- Transfermarkt aún no pone valor de mercado por el jugador
