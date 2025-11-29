Cristian Orozco, rumbo a Inglaterra para fichar por el Manchester United

Cristian Orozco jugador de la Selección Colombia Sub-17, en el Mundial del 2025 que se juega en Qatar / Getty Images / Mohamed Farag - FIFA

Esta semana el nombre del joven Cristian Orozco empezó a sonar en los grandes medios colombianos, esto, tras el anunció por parte del reconocido periodista italiano Fabrizio Romano, quien confirmó que el Manchester United estaría muy cerca de fichar al jugador de tan solo 17 años, proveniente del club de Fortaleza.

A la espera de la confirmación oficial por parte del club de los diablos rojos, Fabrizio Romano volvió a soltar información importante sobre el fichaje de Orozco, pues de acuerdo con el periodista deportivo, el colombiano estaría en camino a Inglaterra para firmar por el club dirigido por el portugués Ruben Amorim.

“EXCLUSIVA: Cristian Orozco, camino a Inglaterra para firmar por el Manchester United”.

🚨🇨🇴 EXCLUSIVE: Cristian Orozco, on his way to England as he’s signing at Manchester United.



$1m deal sealed with Fortaleza for the Colombian midfielder.



He’s now travelling to Manchester with Lead Scout Giuseppe Antonaccio. ✈️ pic.twitter.com/KDFRmXZKHj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 29, 2025

Además, Romano afirmó que el traspaso se habría acordado en 1 millón de dólares con el equipo bogotano.

Orozco, estaría viajando junto a un reconocido ojeador de talentos, Guiseppe Antonaccio.

Se espera que tras los estudios médicos y la firma del contrato, el United podría hacer el anuncio oficial en los próximos días.

Más datos de Cristian Orozco

El jugador cuenta con una altura de 1.78 metros

Su posición ideal es pivote

Fue capitán de la Selección Colombia en el Mundial Sub-17

Transfermarkt aún no pone valor de mercado por el jugador

