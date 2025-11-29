Declaran alerta naranja en ocho municipios de Córdoba por riesgo de rebose en el embalse Urrá. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Montería

La Dirección Técnica de Ambiente y Gestión del Riesgo de Desastres de Córdoba declaró este 29 de noviembre la alerta naranja en la cuenca del río Sinú, “ante el riesgo de un posible rebose en el embalse de la Central Hidroeléctrica Urrá, debido al aumento atípico en los caudales por las intensas de los últimos días”.

“De acuerdo con el reporte oficial entregado por la empresa Urrá S.A., el nivel del embalse ha sobrepasado la cota 130,00 m.n.s.m, situación que de mantenerse podría generar un rebose por el vertedero de excesos, impactando a las comunidades ribereñas ubicadas aguas abajo”, advirtieron las autoridades del departamento de Córdoba.

En ese sentido, la alerta naranja aplica para los municipios de Tierralta, Valencia, Montería, Cereté, San Pelayo, Cotorra, Lorica y San Bernardo del Viento, donde las autoridades enfatizaron en que se “debe activar de inmediato los procedimientos establecidos en sus respectivas Estrategias Municipales de Respuesta a Emergencias”.

Por su parte, la empresa Urrá estableció a través de un comunicado que ante las fuertes lluvias registradas el pasado 28 de noviembre, “el domingo (30 de noviembre), la Central operará con 4 unidades generación, por lo que se hace necesario que las poblaciones ribereñas tomen las precauciones pertinentes debido a los incrementos de los niveles del río”.

Asimismo, indicaron que, de momento, “Urrá regula las descargas al río Sinú y no está rebosando”.

Recomendaciones de la Defensa Civil:

Tras lo expuesto, el director de la Defensa Civil en Córdoba, mayor Raúl Gómez, informó sobre varias recomendaciones para evitar situaciones que puedan dejar saldos lamentables en esta sección del país.

“Se hace un llamado a la comunidad para que evite realizar baños o paseos en el río. Igualmente, a los areneros y planchoneros para que tengan en cuenta el nivel del río y extremen las medidas de seguridad. Si bien, no se está emitiendo una alerta roja, es importante guardar todas las medidas de precaución posible”, expresó el mayor Gómez.

Mientras, la Gobernación de Córdoba emitió las siguientes recomendaciones a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo:

1. Identificar y vigilar los puntos críticos a lo largo del río Sinú y establecer mecanismos de monitoreo, alerta comunitaria y rutas de evacuación.

2. Actualizar el inventario de capacidades, incluyendo personal, equipos, recursos técnicos y logísticos disponibles para la atención de emergencias.

3. Verificar las comunidades en zonas de riesgo alto y medio, además de los protocolos de respuesta definidos para escenarios de inundación.