FC Barcelona vs. Alavés EN VIVO 🔴: siga el minuto a minuto del partido de La Liga

Este sábado 29 de noviembre, el FC Barcelona recibe al Alavés en la fecha 14 de La Liga en lo que será su segundo partido en el regreso al Spotify Camp Nou.

El equipo dirigido por Hansi Flick viene de una dura derrota entre semana por Champions League, en lo que fue la goleada 3-0 ante el Chelsea FC en Londres. Sin embargo, el entrenador alemán en la rueda de prensa previo al partido de la liga española, afirmó que estaríamos ante un Barça totalmente distinto.

Los de Cataluña se posicionan segundos en la tabla con 31 puntos, uno menos que el Real Madrid, mientras que el Alavés se ubica 14 con 15 unidades.

Siga el minuto a minuto del partido aquí: