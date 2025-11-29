FC Barcelona vs. Alavés EN VIVO 🔴: siga el minuto a minuto del partido de La Liga
Con una victoria del Barcelona, los culés se posicionarían líderes con un partido más que el Real Madrid.
Este sábado 29 de noviembre, el FC Barcelona recibe al Alavés en la fecha 14 de La Liga en lo que será su segundo partido en el regreso al Spotify Camp Nou.
El equipo dirigido por Hansi Flick viene de una dura derrota entre semana por Champions League, en lo que fue la goleada 3-0 ante el Chelsea FC en Londres. Sin embargo, el entrenador alemán en la rueda de prensa previo al partido de la liga española, afirmó que estaríamos ante un Barça totalmente distinto.
Los de Cataluña se posicionan segundos en la tabla con 31 puntos, uno menos que el Real Madrid, mientras que el Alavés se ubica 14 con 15 unidades.
Siga el minuto a minuto del partido aquí:
Remate fallado por Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.
Corner,Barcelona. Corner cometido por Jon Pacheco.
Cambio en Deportivo Alavés, entra al campo Ander Guevara sustituyendo a Denis Suárez.
Cambio en Deportivo Alavés, entra al campo Jon Guridi sustituyendo a Pablo Ibáñez.
Jules Koundé (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Carles Aleñá (Deportivo Alavés).
Fuera de juego, Deportivo Alavés. Victor Parada intentó un pase en profundidad pero Lucas Boyé estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Pedri tras un saque de esquina.
Corner,Barcelona. Corner cometido por Jonny.
Cambio en Barcelona, entra al campo Pedri sustituyendo a Raphinha.
Cambio en Barcelona, entra al campo Ferran Torres sustituyendo a Robert Lewandowski.
Jules Koundé (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Lucas Boyé (Deportivo Alavés).
Cambio en Deportivo Alavés, entra al campo Carlos Vicente sustituyendo a Calebe.
Cambio en Deportivo Alavés, entra al campo Carles Aleñá sustituyendo a Abde Rebbach.
Remate parado por bajo a la izquierda. Robert Lewandowski (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Dani Olmo.
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Robert Lewandowski (Barcelona) remate de cabeza desde muy cerca. Asistencia de Raphinha con un centro al área.
Corner,Barcelona. Corner cometido por Nahuel Tenaglia.
Falta de Marc Casadó (Barcelona).
Denis Suárez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Marc Casadó (Barcelona).
Calebe (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Calebe (Deportivo Alavés) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Alejandro Balde (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Calebe (Deportivo Alavés).
Fuera de juego, Deportivo Alavés. Victor Parada intentó un pase en profundidad pero Abde Rebbach estaba en posición de fuera de juego.
Marc Casadó (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Lucas Boyé (Deportivo Alavés).
Remate parado por bajo a la izquierda. Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Marcus Rashford.
Alejandro Balde (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés).
Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Calebe (Deportivo Alavés).
Cambio en Barcelona, entra al campo Jules Koundé sustituyendo a Eric García.
Cambio en Barcelona, entra al campo Marcus Rashford sustituyendo a Marc Bernal.
Empieza segunda parte Barcelona 2, Deportivo Alavés 1.
Final primera parte, Barcelona 2, Deportivo Alavés 1.
Mano de Abde Rebbach (Deportivo Alavés).
Remate fallado por Lucas Boyé (Deportivo Alavés) remate con la izquierda desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Victor Parada.
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Falta de Marc Casadó (Barcelona).
Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en campo contrario.
Lamine Yamal (Barcelona) remata al poste derecho, remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Robert Lewandowski.
Gerard Martín (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Calebe (Deportivo Alavés).
Falta de Dani Olmo (Barcelona).
Victor Parada (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Alejandro Balde (Barcelona).
Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Abde Rebbach con un centro al área tras botar una falta.
Marc Bernal (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Marc Bernal (Barcelona).
Calebe (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la banda derecha.
Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Denis Suárez (Deportivo Alavés).
Abde Rebbach (Deportivo Alavés) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Abde Rebbach (Deportivo Alavés).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Lamine Yamal (Barcelona).
Remate rechazado de Marc Bernal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Raphinha.
¡Gooooool! Barcelona 2, Deportivo Alavés 1. Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Raphinha.
Fuera de juego, Deportivo Alavés. Abde Rebbach intentó un pase en profundidad pero Nahuel Tenaglia estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Abde Rebbach (Deportivo Alavés) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería tras un saque de esquina.
Corner,Deportivo Alavés. Corner cometido por Joan García.
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Jonny (Deportivo Alavés) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Abde Rebbach.
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Victor Parada (Deportivo Alavés).
Raphinha (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Calebe (Deportivo Alavés).
Falta de Marc Bernal (Barcelona).
Denis Suárez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Gerard Martín (Barcelona).
Fuera de juego, Deportivo Alavés. Abde Rebbach intentó un pase en profundidad pero Lucas Boyé estaba en posición de fuera de juego.
Falta de Dani Olmo (Barcelona).
Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
¡Gooooool! Barcelona 1, Deportivo Alavés 1. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área por el centro de la portería. Asistencia de Robert Lewandowski.
Remate fallado por Eric García (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Dani Olmo con un centro al área tras un saque de esquina.
Remate rechazado de Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.
Corner,Barcelona. Corner cometido por Nahuel Tenaglia.
Remate rechazado de Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Dani Olmo.
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Abde Rebbach (Deportivo Alavés).
Marc Casadó (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Calebe (Deportivo Alavés).
Falta de Dani Olmo (Barcelona).
Antonio Blanco (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Abde Rebbach (Deportivo Alavés) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Denis Suárez tras un contraataque.
¡Gooooool! Barcelona 0, Deportivo Alavés 1. Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) remate con la derecha desde muy cerca por el lado derecho de la portería. Asistencia de Victor Parada tras un saque de esquina.
Remate rechazado de Victor Parada (Deportivo Alavés) remate con la derecha desde muy cerca.
Corner,Deportivo Alavés. Corner cometido por Marc Bernal.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento