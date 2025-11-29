Julio Sánchez Cristo DJ: Especial 100 mejores canciones del siglo XXI, según Rolling Stone
PRIMERA HORA
- La Llave De Mi Corazón - Juan Luis Guerra 4.40Noche De Entierro - Daddy Yankee, Wisin y Yandel, Zion, Héctor “El Father”, Tony Tun Tun
- Un Millon De Primaveras - Vicente FernándezPropuesta Indecente - Romeo Santos
- Impostor - CA7RIEL & Paco AmorosoTattoo - Rauw Alejandro, Camilo
- Déjenme Llorar - Carla MorrisonSi tú te atreves - Luis Miguel
- Arrancármelo - WosParaiso - Fonseca
- Mi Balcon - Vicente Garcia, Cultura Profética
- Primera Cita - Carin León
- Entra en mi vida - Sin Bandera
SEGUNDA HORA
- Para Tu Amor - JuanesOjos Color Sol - Calle 13, Silvio Rodríguez
- Tú de Qué Vas - Franco De VitaSálvame - RBD
- Ella Baila Sola - Eslabón Armado, Peso PlumaHere We Kum - Molotov
- Me Voy - Julieta VenegasTusa - KAROL G, Nicki Minaj
- Nací Orishas - OrishasMe Maten - C. Tangana, Antonio Carmona
- La tortura - Shakira, Alejandro SanzMe Gustas Tu - Manu Chao
- Más y más - Robi Draco Rosa
TERCER HORA
- A Dios Le Pido - Juanes
- Crimen - Gustavo Cerati
- Mi Gente - J. Balvin, Willy William Malamente - Rosalía
- Gasolina - Daddy YankeeTití Me Preguntó - Bad Bunny
- La Negra Tiene Tumbao - Celia CruzSuerte (Whenever, Wherever) - Shakira
- Despacito - Luis Fonsi, Daddy Yankee Somos Mas Americanos - Los Tigres Del Norte
- Eres - Café Tacvba
- Hasta La Raíz - Natalia Lafourcade
- Latinoamérica - Calle 13, Totó La Momposina, Susana Baca, Maria Rita