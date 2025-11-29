Julio Sánchez Cristo DJJulio Sánchez Cristo DJ

Julio Sánchez Cristo DJ: Especial 100 mejores canciones del siglo XXI, según Rolling Stone

La mejor selección musical con la voz de siempre, la voz original de La W.

PRIMERA HORA

  • La Llave De Mi Corazón - Juan Luis Guerra 4.40Noche De Entierro - Daddy Yankee, Wisin y Yandel, Zion, Héctor “El Father”, Tony Tun Tun 
  • Un Millon De Primaveras - Vicente FernándezPropuesta Indecente - Romeo Santos
  • Impostor - CA7RIEL & Paco AmorosoTattoo - Rauw Alejandro, Camilo
  • Déjenme Llorar - Carla MorrisonSi tú te atreves - Luis Miguel
  • Arrancármelo - WosParaiso - Fonseca
  • Mi Balcon - Vicente Garcia, Cultura Profética 
  • Primera Cita - Carin León
  • Entra en mi vida - Sin Bandera 

SEGUNDA HORA

  • Para Tu Amor - JuanesOjos Color Sol - Calle 13, Silvio Rodríguez
  • Tú de Qué Vas - Franco De VitaSálvame - RBD
  • Ella Baila Sola - Eslabón Armado, Peso PlumaHere We Kum - Molotov
  • Me Voy - Julieta VenegasTusa - KAROL G, Nicki Minaj
  • Nací Orishas - OrishasMe Maten - C. Tangana, Antonio Carmona
  • La tortura - Shakira, Alejandro SanzMe Gustas Tu - Manu Chao
  • Más y más - Robi Draco Rosa

TERCER HORA

  • A Dios Le Pido - Juanes 
  • Crimen - Gustavo Cerati
  • Mi Gente - J. Balvin, Willy William Malamente - Rosalía
  • Gasolina - Daddy YankeeTití Me Preguntó - Bad Bunny
  • La Negra Tiene Tumbao - Celia CruzSuerte (Whenever, Wherever) - Shakira
  • Despacito - Luis Fonsi, Daddy Yankee Somos Mas Americanos - Los Tigres Del Norte 
  • Eres - Café Tacvba
  • Hasta La Raíz - Natalia Lafourcade 
  • Latinoamérica - Calle 13, Totó La Momposina, Susana Baca, Maria Rita

