Petro reveló que Fiscalía en EE.UU. tenía información de posible atentado de ‘Mordisco’ en su contra

Durante la alocución presidencial, el presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que la Oficina Central del Distrito de California, de la Fiscalía de Estados Unidos, tiene información sobre un presunto atentado en su contra que se habría fraguado desde República Checa, cuando un cómplice de alias ‘Iván Mordisco’ viajó al país europeo para cambiar cocaína por armas con el fin de atentar contra su vida.

Tras reunirse con un supuesto proveedor de armas, el cómplice conversó sobre cómo las Farc-EP buscaban obtener lanzagranadas para disparar contra el Palacio Presidencial, helicópteros del Ejército, la Corte Suprema de Justicia, comisarías locales y cualquier lugar donde se encontrara el presidente Gustavo Petro, “con el fin de obligar al Gobierno colombiano a ceder”, dijo el mandatario.

El presidente preguntó: “¿Ustedes creen que esto se lo hacen al jefe del narcotráfico en Colombia o a quien está luchando contra el narcotráfico en el país?”.

Por otra parte, el mandatario aseguró que esta información debe ser contrastada con la que se usó para incluirlo en la Lista Clinton.