Comenzó la reunión entre representantes ucranianos y estadounidenses sobre el plan de paz

El secretario del Consejo para la Seguridad de Ucrania, Rustem Umérov, responsable de las negociaciones sobre el plan de paz para la guerra ruso-ucraniana, informó del inicio del encuentro en Estados Unidos entre los enviados de Kiev y los representantes estadounidenses.

“El encuentro entre la delegación ucraniana y el lado estadounidense sobre los pasos a dar para lograr una paz justa ha comenzado en Estados Unidos”, escribió en su cuenta de X Umérov, quien dijo estar en contacto permanente con el jefe de Estado ucraniano, Volodímir Zelenski.

Le puede interesar: Donald Trump habló con Maduro por teléfono para acordar una reunión, según el New York Times

“Tenemos órdenes y prioridades claras: salvaguardar los intereses ucranianos, asegurar un diálogo sustancial y avanzar sobre la base de los progresos logrados en Ginebra”, abundó Umérov, que viajó la víspera a Estados Unidos al frente de la delegación de Ucrania para continuar los trabajos sobre los puntos del plan de paz ya abordados en Suiza hace una semana.

“Estamos trabajando para asegurar una paz real y fiable para Ucrania, con garantías de seguridad a largo plazo”, precisó Umérov, quien en su mensaje apuntó que informará al presidente ucraniano sobre las conclusiones de las reuniones que se produzcan este domingo.

La víspera, Zelenski señaló sobre las negociaciones que “la tarea está clara: rápida y de manera significativa preparar la definición de los pasos para poner fin a la guerra”.

“Ucrania continúa trabajando de forma constructiva tanto como sea posible con Estados Unidos”, abundó Zelenski.

La visita de la delegación que lidera Umérov se da en un contexto en el que Kiev espera, entre otras cosas, poder concretar una reunión entre Zelenski y el presidente estadounidense, Donald Trump.

Kiev quiere que ambos líderes aborden los detalles más importantes del acuerdo para poner fin a la guerra negociado entre emisarios en Ginebra.

En esa ciudad suiza, ucranianos y estadounidenses abordaron el plan de 28 puntos con los que pacificar el conflicto ruso-ucraniano, de cuyo inicio con la invasión de Rusia contra Ucrania se cumplirán cuatro años el próximo febrero.

Escuche W Radio en vivo aquí: