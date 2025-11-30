Más de 270 personas participaron en audiencia de ANLA para definir futuro de la Troncal de Los Andes. Fotos: suministradas.

Bogotá

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales instaló este domingo una audiencia pública en el Auditorio Álvaro del Portillo de la Universidad de La Sabana, para d estrabar el estancado proyecto Troncal de Los Andes, una obra vital para la movilidad y que se inició en la primera administración del alcalde Leonardo Donoso y que hoy completa casi una década detenida.

A la audiencia llegaron más de 600 personas para definir el nuevo trazado, luego de que apareciera un humedal en el trazado inicial, lo que podría ser el inicio del fin del colapso vial que padecen miles de habitantes de Sabana Centro.

“La Troncal es una necesidad imperante que tiene la región, es un derecho a la movilidad, a la calidad de vida y al bienestar. Con el respeto a la normatividad y al medio ambiente, Chía le dice sí a la Troncal de Los Andes”, dijo el mandatario.

El proyecto contempla 3,4 kilómetros de doble calzada que conectará a Chía con la Autopista Norte, un corredor estratégico que aliviaría la congestión y modernizaría la circulación en toda la región. Se trata de una obra clave para mejorar la movilidad.